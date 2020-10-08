Ergin Atman: "Çok kötü bir basketbol oynadık"

THY Avrupa Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu mücadeleyi değerlendirdi.

İyi başladıklarını ama sonunu getiremediklerini söyleyen Ataman, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık. Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde" açıklamasında bulundu.

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