Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"
30.10.2020 - 23:29 | | AA

Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"

SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yenen Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te Erik Sabo, bulduklarÄ± erken golÃ¼n farklÄ± skoru elde etmelerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"
ABONE OL

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼ futbolcu Erik Sabo, SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendikleri maÃ§ta bulduklarÄ± erken golÃ¼n farklÄ± skoru elde etmelerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Sabo, ilk yarÄ±da Ã¶nde baskÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "OnlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± deÄŸerlendirerek gole Ã§evirdik. Ä°lk yarÄ±da 3 gol bulduk, ikinci yarÄ±da da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansÄ± sergilememizde etkili oldu." diye konuÅŸtu.Â 

Bu sezon ligde 4 gol attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Erik Sabo, "PerformansÄ±m iyiye gidiyor. TakÄ±m iÃ§in elimden geleni yapÄ±yorum. HocamÄ±zÄ±n da oyuncularla gÃ¼zel iletiÅŸimi var. Bunun da verimli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Erik Sabo: Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu

Altay Teknik Direktörü Yücel Ä°ldiz: "Herkese, tüm Ege'ye geçmiÅŸ olsun."
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika - Fenerbahçe'de Emre BelözoÄŸlu açÄ±kladÄ±! "En büyük hayalim..."
    Son dakika - Fenerbahçe'de Emre BelözoÄŸlu açÄ±kladÄ±! "En büyük hayalim..."
  2. Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!
    Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!
  3. Mehmet AltÄ±parmak: "UÄŸurcan ÇakÄ±r farklÄ± galibiyetimizi tek baÅŸÄ±na önledi"
    Mehmet AltÄ±parmak: "UÄŸurcan ÇakÄ±r farklÄ± galibiyetimizi tek baÅŸÄ±na önledi"
  4. AtÄ±lay Canel: "FarklÄ± galibiyeti beklemiyordum"
    AtÄ±lay Canel: "FarklÄ± galibiyeti beklemiyordum"
  5. Djokovic çeyrek finalde elendi!
    Djokovic çeyrek finalde elendi!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

2020 ABD SeÃ§imleri

GÃ¼n KaldÄ±



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Galatasaray, MKE Ankaragücü öncesi taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!

Galatasaray, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Ã¶ncesi taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±!

Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"

Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"

CAF BaÅŸkanÄ± Ahmed, koronavirüse yakalandÄ±

CAF BaÅŸkanÄ± Ahmed, koronavirÃ¼se yakalandÄ±

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme'den Fenerbahçe örneÄŸi!

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme'den FenerbahÃ§e Ã¶rneÄŸi!

SÄ±radaki Haber