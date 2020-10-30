Erik Sabo: "Erken gol, farklÄ± skorda etkili oldu"

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼ futbolcu Erik Sabo, SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendikleri maÃ§ta bulduklarÄ± erken golÃ¼n farklÄ± skoru elde etmelerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Sabo, ilk yarÄ±da Ã¶nde baskÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "OnlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± deÄŸerlendirerek gole Ã§evirdik. Ä°lk yarÄ±da 3 gol bulduk, ikinci yarÄ±da da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansÄ± sergilememizde etkili oldu." diye konuÅŸtu.Â

Bu sezon ligde 4 gol attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Erik Sabo, "PerformansÄ±m iyiye gidiyor. TakÄ±m iÃ§in elimden geleni yapÄ±yorum. HocamÄ±zÄ±n da oyuncularla gÃ¼zel iletiÅŸimi var. Bunun da verimli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.