Sokak futboluna saygı duruşu

Futbol dünyanın en büyük gelirine sahip eğlence araçlarından biri. Oyuncuların değerleri, takımların değerleri, tribüne gelen seyircilerin aldığı biletler, bizzat stadyumların kendisi…

Bir taraftan bu durum, efsaneler yaratırken bir taraftan da futbol özünden kopuyor mu tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Zira futbol, mahalle aralarında oynanırken keşfedilip dünyayı egemenliği altına aldı. Futbolun büyük yıldızları da ne kadar parlak olurlarsa olsun her zaman o eski günleri ve sokakta oynadıkları futbolun hakkını teslim etti. Mesela Fransa’nın ve dünya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan Zinedine Zidane’ın “Futbola dair ne kazandıysam sokakta arkadaşlarımla oynadığım maçlar sayesinde oldu” demesi boşuna değildi. Ya da kariyerine Manchester United’da devam eden Jesse Lingard’ın düzenli olarak mahallesindeki çocuklarla futbol oynaması da. Ve ya son dönemin en büyük futbolcular listesinde yer bulan Brezilyalı Neymar Jr’ın kendi adıyla bir sokak futbolu turnuvası düzenlemesi de.

Tabii ki tüm futbolcular arasında Neymar’ın yaptığı, sokak futboluna verilen değeri de farklı bir noktaya taşıdı. Çünkü Brezilyalı yıldız, çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bunun için bir enstitü kurdu. Neymar Jr Enstitüsü olarak bilinen enstitüde 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

4 yılda 400 bin oyuncu

Yani Neymar Jr hem sokak futboluna hak ettiği değeri vermek hem de enstitüsünü duyurmak için 5 yıldır Red Bull Neymar Jr’s Five adını verdiği bir sokak futbolu turnuvası düzenliyor.

Geride kalan 4 yılda 75 ülkede 400 binden fazla oyuncu, kendisini Red Bull Neymar Jr’s Five organizasyonunda denedi. Koca koca arenaların gölgesindeki sokaklarda eskisi gibi meşin yuvarlağın peşinden koştu. Ve sonuçta turnuvaya katılan takımlardan dördü Neymar Jr Enstitüsü’nde oynanan Dünya Finali’nde Brezilyalı oyuncu ve arkadaşlarıyla maç yapma şansına erişti.

Neymar Jr ile maç oynama fırsatı

Neymar Jr ve arkadaşları şimdi kendileriyle karşılaşacak ve sokak futboluna övgülerini sunacak 5. takımı bekliyor. Peki bu takım Türkiye’den çıkabilir mi? Evet. Çünkü, 5. yılında da turnuvanın Türkiye elemeleri oynanıyor. Hem de şimdiye kadar olmadığı kadar kapsamlı bir şekilde. Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştiriliyor.

Türkiye’yi dolaşacak elemeler sonunda finale kalıp rakiplerini geçen takım Brezilya’daki Dünya Finali’ne katılmaya da hak kazanacaklar. Eğer oradaki ülke şampiyonlarını da yenebilirlerse işte o zaman rakip Neymar Jr ve arkadaşları olacak.

Ya 5 gol ya 10 dakika

Her sokak futbolu maçında olduğu gibi Red Bull Neymar Jr’s Five’ta da belli kurallar var. Belki burada taşın üstünden geçen top yok, 3 korner bir penaltı etmiyor ama bu kez de takımların maçtan galip ayrılması için sadece 10 dakikaları var. Ya da rakiplerinden önce 5 gol atmaya ihtiyaçları. Çünkü turnuvanın en önemli özelliği gol yiyen takımdan bir oyuncu kenara gidiyor olması. 5 kişilik takımda 5 gol yerseniz, 10 dakika bitmese bile yenilmiş sayılıyorsunuz.

Kurallar bununla sınırlı değil. 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncunun katılabildiği Red Bull Neymar Jr’s Five’ta mücadele etmek için kadın ya da erkek olmanız da fark etmiyor. Sadece futbola meftun olmak yetiyor. Yeter ki bu heyecanın paydaşı olmak isteyin.

Yani tüm dünyada sokağın yeteneğine inananlar Red Bull Neymar Jr’s Five ile buluşuyor. Futbol ekonomik olarak tüm büyüklüğüne karşın sokağın sesini ihmal etmiyor. Geçen 4 yılda olduğu gibi Neymar, Red Bull Neymar Jr’s Five ile sokak futbolunu selamlamayı sürdürüyor.