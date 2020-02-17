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HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Erkan Taşkıran TFF 2. Lig'i sallıyor!
17.02.2020 - 17:09 |

Erkan Taşkıran TFF 2. Lig'i sallıyor!

Bu hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek ligde 1. sırada yer alan Bandırmaspor'da kaptan Erkan Taşkıran'ın performansı göz kamaştırıyor.

Erkan Taşkıran TFF 2. Lig'i sallıyor!

TFF 2. Lig’de Kırmızı Grup’ta yer alan Bandırmaspor, zirveye kurulmanın keyfini yaşıyor. Tuzlaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Balıkesir temsilcisi Ankara Demir’in haftayı yenilgiyle kapatması sonrası haftayı rakibinin 3 puan önünde kapattı.

“ERKAN TAŞKIRAN FARK YARATIYOR”

Bandırmaspor’un tecrübeli kaptanı Erkan Taşkıran, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde 49 gol atan Bandırmaspor’da Erkan Taşkıran, 7 gol 17 asistlik performansla 24 gole doğrudan katkı sağladı. 

34 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig’de en çok asist yapan isim oldu.

Erkan Taşkıran TFF 2. Ligi sallıyor

 

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