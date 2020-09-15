Erkan Toğan: Bir aile gibiyiz

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon şampiyonluğun en büyük favorisi iken liglerin durdurulmasıyla üzülen Fenerbahçe HDI Sigorta, kaldığı yerden devam ediyor.

2020-21 sezonu yapılanmasını planlı bir şekilde erkenden yapan ve sıkı bir hazırlık dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası ile kürsüye çıktı. Sarı-lacivertliler, bu başarısını Milliyet’le paylaştı.

Fenerbahçe HDI Sigorta’da başantrenör Erkan Toğan, “Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı müzemize getirdiğimiz için çok mutluyuz.

Ben kendi adıma hem kendi takımımı hem de rakibimizi tebrik ediyorum.

Türkiye Efeler Ligi’nde ilk başantrenörlük yılıma kupa ile başlamak, unutulmayacak bir anı olarak benimle kalacak.

Bu aileye katıldığım günden itibaren her zaman yanımızda olan Başkanımız Ali Koç’a, başta yöneticimiz Simla Türker Bayazıt olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca sponsorumuz HDI Sigorta’ya da teşekkür ediyorum. Burada bir takımdan ziyade aile gibiyiz” dedi.

Taraftarsız maçların üzdüğünü aktaran Toğan, “Kupayı müzemize getirdiğimiz maça dair tek üzüntümüz taraftarımızın bizimle salonda olamaması oldu. Seyir zevki çok iyi bir maç izletti Fenerbahçe ve Arkas Spor Takımları bize.

Takımımız geçen sezonun başarılı performansını bu kupa ile taçlandırmış oldu” yorumunu yaptı.

Toğan: Çok çalışıyoruz

Başantrenör Erkan Toğan, takımının disiplinli ve yoğun bir çalışma programı uyguladığını aktardı. Tecrübeli antrenör, “Oyuncularım, uzun ve zorunlu bir aradan dolayı yarım kalmış bir ligden geliyorlar. Ama antrenörleri olarak, geri dönüş performanslarından çok memnunum.

Fenerbahçe formasının, bu büyük camianın kıymetini ve sorumluluğunu bilen bir takımız. Sezon boyunca kazanırken de kaybederken de vazgeçmemeyi, sonuna kadar mücadele etmeyi asla bırakmayacağız” dedi.

‘Gurur verici’

Fenerbahçe HDI Sigorta’nın takım kaptanı Ulaş Kıyak, sezona kupa ile başlamanın önemine değindi. Deneyimli kaptan, “Çok başarılı giden ancak pandemi yüzünden tamamlayamamış olduğumuz sezonun üzerine yeni sezona kupayla başlamak gurur ve mutluluk verici.

Fenerbahçe’de harika bir aile ortamına sahibiz. Bu aile ve ekip ruhuyla her zaman olduğu gibi bu sene de tüm kupalarda en iddialı takımız. Önümüzde 3 kulvarda 3 kupa daha var. Türkiye Kupası, Efeler Ligi Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi Kupası… Amacımız mücadeleci ruhumuzu hiç kaybetmeden, hepsini müzemize getirmek. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz!” dedi.

Hoag: Tatlı bir rekabet

Sarı-lacivertli takımda Nicolas Hoag, Arkas Spor’un başantrenörü ve aynı zamanda babası Glen Hoag’ı mağlup etmelerini yorumladı.

Yıldız oyuncu, “Babamla Şampiyonlar Kupasından önce Avrupa Ligi’nde 4 kez daha karşı karşıya gelmiştik. Bu beşinci maçtı ve Türkiye Ligi’nde ilk defa karşılaşmış olduk. Sezonun ilk kupa maçı olan şampiyonluk kupası için karşılaşmış olmak daha da anlamlı oldu. Maç içinde karşılıklı çekişmenin yanı sıra, maç sonunda kazananın sevgi olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe ailesine bu sene katıldım ve çok iyi karşılandım. Bu yıl Türkiye Ligi’nin daha güçlü olacağını ve babam ile ligi daha da eğlenceli hale getirecek tatlı bir rekabetimizin olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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