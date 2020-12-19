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19.12.2020 - 10:48 | | Ajansspor

Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtarname çekti

Adana Demirspor'a Giresunspor mağlubiyeti sonrasında yollar ayrılan tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'den kötü haber geldi. Erkan Zengin, alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek mavi lacivertli takıma ihtarname gönderdi. İşte detaylar...

Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtarname çekti
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a Giresunspor yenilgisi sonrası yollar ayrılan Erkan Zengin'den kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcu alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek Mavi Şimşekler'e ihtarname gönderdi.

Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti

Adana Demirspor'da geçen hafta Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti.

Erkan Zengin, Adana Demirspora ihtarname çekti

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