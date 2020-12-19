19.12.2020 - 10:48 | | Ajansspor
Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtarname çekti
Adana Demirspor'a Giresunspor mağlubiyeti sonrasında yollar ayrılan tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'den kötü haber geldi. Erkan Zengin, alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek mavi lacivertli takıma ihtarname gönderdi. İşte detaylar...
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a Giresunspor yenilgisi sonrası yollar ayrılan Erkan Zengin'den kötü haber geldi.
Tecrübeli futbolcu alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek Mavi Şimşekler'e ihtarname gönderdi.
Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti
Adana Demirspor'da geçen hafta Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti.
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