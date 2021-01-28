Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.

Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi