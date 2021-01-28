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28.01.2021 - 16:59 |

Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu

Adana Demirspor'dan ayrılan Erkan Zengin, Tuzlaspor'a transfer oldu.

Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.

 

Erkan Zengin Tuzlaspora transfer oldu

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