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10.02.2020 - 13:08 | | AA

Erkek basketbolunda kupa heyecanı

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Erkek basketbolunda kupa heyecanı

Kupada çeyrek final müsabakaları, ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

21.00 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

12 Şubat Salı:

19.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

21.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Erkek basketbolunda kupa heyecanı

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