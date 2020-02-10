Erkek basketbolunda Türk takımları Avrupa'da zirvede
Avrupa kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden Türk erkek basketbol takımları, şimdiye kadar çıktıkları maçlardaki yüzde 61,1'lik galibiyet oranıyla ilk sırada yer aldı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 32 ülkeden 112 takım katıldı.
Avrupa kupalarında en fazla katılım Türkiye ve İspanya'dan oldu.
Türkiye ile İspanya'nın 11'er ekiple yer aldığı turnuvalarda, bu iki ülkeyi 8 takımla Almanya, 7'şer ekiple Fransa, İtalya, Rusya, 6 takımla Yunanistan, 5 ekiple İsrail, 4'er temsilciyle Belçika, Litvanya, Polonya, 3'er ekiple Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Romanya, 2'şer takımla Belarus, Finlandiya, İsveç, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, 1'er temsilciyle de Avusturya, Çekya, Danimarka, Estonya, İsviçre, Portekiz, Slovakya ve Slovenya takip etti.
- En başarılı ülke Türkiye
Avrupa kuplarında bu sezon en az 20 maça çıkmış ülkeler içinde Türk ekipleri, oynadıkları 175 maçta 107 galibiyet ve 68 yenilgiyle yüzde 61,1 galibiyet oranı yakaladı.
Ülkeler içinde en başarılı ekip konumundaki Türkiye'yi, yüzde 60,8 ile İspanya, yüzde 58,1 ile İsrail takip etti.
Bu sezon Avrupa'da en az 20 müsabaka oynamış ülkelerin yakaladıkları performans şöyle: Ülke
O G M Galibiyet yüzdesi
Türkiye
175 107 68 61,1
İspanya
199 121 78 60,8
İsrail
74 43 31 58,1
Romanya
34 19 15 55,9
İtalya
112 62 50 55,4
Ukrayna
24 13 10 54,2
Sırbistan
39 21 18 53,9
Yunanistan
105 55 50 52,4
Rusya
125 63 62 50,4
Macaristan
36 17 19 47,2
Almanya
129 56 73 43,4
Letonya
28 12 16 42,9
Litvanya
69 29 40 42
Fransa
101 42 59 41,6
Belçika
48 18 30 37,5
Hollanda
34 12 22 35,3
Karadağ
26 8 18 30,8
Polonya
50 14 36 28
Not: Ukrayna ekiplerinin 1 beraberliği bulunuyor
- Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes zirvede
THY Avrupa Ligi'nde 24 maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, yüzde 87,5 galibiyet oranıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka'dan sonra en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
Kupaya eleme turundan başlayan Pınar Karşıyaka, 14 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 11'i üst üste olmak üzere 13 galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi bu sezon Avrupa'da yüzde 92,9 galibiyet oranıyla mücadele ediyor.
İki Türk temsilcisini yüzde 85,7 galibiyet oranıyla Çekya'dan ERA Nymburk ile 78,6'lık galibiyet yüzdesi yakalayan Türk Telekom'un yanı sıra Letonya'dan Ventspils, Romanya'dan U-BT Cluj, İspanya'dan Iberostar Tenerife, İsrail'den Hapoel Kudüs ve İtalya'dan Dinamo Sassari izliyor.
- Türk ekiplerinin performansı
Anadolu Efes'in 24. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantilediği THY Avrupa Ligi'nde, diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko play-off vizesi için mücadelesini sürdürüyor. TOFAŞ'ın çeyrek finale kalmayı garantilediği ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen de umudunu son haftaya taşıdı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta son 16 turuna kalmayı başarırken, Gaziantep Basketbol organizasyona veda etti.
FIBA Avrupa Kupası'nda ise aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale çıktı.