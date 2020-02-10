Erkek basketbolunda Türk takımları Avrupa'da zirvede

Bu sezon THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 32 ülkeden 112 takım katıldı.

Avrupa kupalarında en fazla katılım Türkiye ve İspanya'dan oldu.

Türkiye ile İspanya'nın 11'er ekiple yer aldığı turnuvalarda, bu iki ülkeyi 8 takımla Almanya, 7'şer ekiple Fransa, İtalya, Rusya, 6 takımla Yunanistan, 5 ekiple İsrail, 4'er temsilciyle Belçika, Litvanya, Polonya, 3'er ekiple Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Romanya, 2'şer takımla Belarus, Finlandiya, İsveç, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, 1'er temsilciyle de Avusturya, Çekya, Danimarka, Estonya, İsviçre, Portekiz, Slovakya ve Slovenya takip etti.

- En başarılı ülke Türkiye

Avrupa kuplarında bu sezon en az 20 maça çıkmış ülkeler içinde Türk ekipleri, oynadıkları 175 maçta 107 galibiyet ve 68 yenilgiyle yüzde 61,1 galibiyet oranı yakaladı.

Ülkeler içinde en başarılı ekip konumundaki Türkiye'yi, yüzde 60,8 ile İspanya, yüzde 58,1 ile İsrail takip etti.

Bu sezon Avrupa'da en az 20 müsabaka oynamış ülkelerin yakaladıkları performans şöyle: Ülke

O G M Galibiyet yüzdesi

Türkiye

175 107 68 61,1

İspanya

199 121 78 60,8

İsrail

74 43 31 58,1

Romanya

34 19 15 55,9

İtalya

112 62 50 55,4

Ukrayna

24 13 10 54,2

Sırbistan

39 21 18 53,9

Yunanistan

105 55 50 52,4

Rusya

125 63 62 50,4

Macaristan

36 17 19 47,2

Almanya

129 56 73 43,4

Letonya

28 12 16 42,9

Litvanya

69 29 40 42

Fransa

101 42 59 41,6

Belçika

48 18 30 37,5

Hollanda

34 12 22 35,3

Karadağ

26 8 18 30,8

Polonya

50 14 36 28

Not: Ukrayna ekiplerinin 1 beraberliği bulunuyor

- Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes zirvede

THY Avrupa Ligi'nde 24 maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, yüzde 87,5 galibiyet oranıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka'dan sonra en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Kupaya eleme turundan başlayan Pınar Karşıyaka, 14 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 11'i üst üste olmak üzere 13 galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi bu sezon Avrupa'da yüzde 92,9 galibiyet oranıyla mücadele ediyor.

İki Türk temsilcisini yüzde 85,7 galibiyet oranıyla Çekya'dan ERA Nymburk ile 78,6'lık galibiyet yüzdesi yakalayan Türk Telekom'un yanı sıra Letonya'dan Ventspils, Romanya'dan U-BT Cluj, İspanya'dan Iberostar Tenerife, İsrail'den Hapoel Kudüs ve İtalya'dan Dinamo Sassari izliyor.

- Türk ekiplerinin performansı

Anadolu Efes'in 24. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantilediği THY Avrupa Ligi'nde, diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko play-off vizesi için mücadelesini sürdürüyor. TOFAŞ'ın çeyrek finale kalmayı garantilediği ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen de umudunu son haftaya taşıdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta son 16 turuna kalmayı başarırken, Gaziantep Basketbol organizasyona veda etti.

FIBA Avrupa Kupası'nda ise aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale çıktı.