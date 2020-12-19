MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
19.12.2020 - 12:32 | | Gürkan DURAL / BURSA (DHA) -

Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya’nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 1991 doğumlu İranlı milli sporcu Amir Ghafour ile sözleşme imzaladı.

Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
ABONE OL

2011’de İran Milli Takımı'na davet edilen 2.02'lik Amir Ghafour, İran'ın açılış altın madalyası kazandığı Asya Şampiyonası’na katıldı. İranlı milli voleybolcu, Julio Velasco’nun davetiyle 2012 Yaz Olimpiyatları hazırlıklarında yer aldı.

2013 yılında İran’ın 2'nci altın madalyasını aldığı Asya Şampiyonası’nda yer alan Amir, turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden Ghafour, İran'ın 2017 FIVB Voleybol Büyük Erkekler Dünya Şampiyonlar Kupası'nda bronz madalya kazanmasına ve 90 puanla İran'ın en skorer ismi olmasına yardım etti.

Asya’nın en iyi servis atan ismi unvanını alan Amir Ghafour, 2019 yılında İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile dünya şampiyonluğu ve İtalya şampiyonluğu yaşadı.

 

Garry Rodrigues durmuyor | Bu kez iki asist...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ozan Kabak 25 milyon euroya...
    Ozan Kabak 25 milyon euroya...
  2. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi ve muhtemel 11'ler kim?
    Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi ve muhtemel 11'ler kim?
  3. Alanyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan peşinde
    Alanyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan peşinde
  4. Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
    Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
  5. Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu
    Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Göztepe - Hatayspor

CANLI | Göztepe - Hatayspor

Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosunda kimler var? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosunda kimler var? İşte muhtemel 11'ler

Antalyaspor'un parlayan yıldızı: Gökdeniz Bayrakdar

Antalyaspor'un parlayan yıldızı: Gökdeniz Bayrakdar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet