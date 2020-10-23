Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
23.10.2020 - 21:39 | | Futbol Arena

Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"

Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Arsenal Teknik Direktörü Arteta'yı hedef aldı.

Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
ABONE OL

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e zehir zemberek açıklamalarda bulunarak Arsenal Teknik Direktörü Arteta'yı hedef aldı.

"Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
"Arsenal taraftarları dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Arteta dürüst ve açık olmayı başaramadı. Sözleşmesine her zaman sadık olan Mesut Özil'e karşı saygılı davranmadı."

"Herkes Mesut Özil'in çok iyi çalıştığını söylüyor"

"Arteta'nın Mesut Özil'e haksız davrandığını herkes biliyor. Bu sezon Mesut Özil'e kendisini kanıtlama fırsatı vermedi. Mesut'a fırsat verilmedi. Herkes Mesut Özil'in iyi çalıştığını söyleri. Mesut Özil'in iyi çalıştığını söyleyen takım arkadaşlarından en az 5 kişiyle konuştum. Mesut'un en iyilerinden biri olduğunu söylüyorlar ve neden kadro olmadığını anlamıyorlar."

Erkut Söğüt: Arteta, Mesut Özile saygılı davranmadı

"Sebep ne? Açıklamalısın Arteta"

"Mesut'un kadroya alınmaması antrenmanla ilgili değil. Peki öyleyse sebep ne? Arsenal taraftarları gerçeği duymayı hak ediyor."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Ocak ayında iki transfer bombası birden!

Arteta, Mesut Özil Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Khvicha Kvaratskhelia'nın Akhmat Grozny'e attığı harika golü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
    Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
  2. Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!
    Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!
  3. TFF'den toplantı açıklaması
    TFF'den toplantı açıklaması
  4. Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
    Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
  5. Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor
    Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!

Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!

İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu

İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu

Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Sıradaki Haber