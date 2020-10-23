Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e zehir zemberek açıklamalarda bulunarak Arsenal Teknik Direktörü Arteta'yı hedef aldı.

"Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"

"Arsenal taraftarları dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Arteta dürüst ve açık olmayı başaramadı. Sözleşmesine her zaman sadık olan Mesut Özil'e karşı saygılı davranmadı."

"Herkes Mesut Özil'in çok iyi çalıştığını söylüyor"

"Arteta'nın Mesut Özil'e haksız davrandığını herkes biliyor. Bu sezon Mesut Özil'e kendisini kanıtlama fırsatı vermedi. Mesut'a fırsat verilmedi. Herkes Mesut Özil'in iyi çalıştığını söyleri. Mesut Özil'in iyi çalıştığını söyleyen takım arkadaşlarından en az 5 kişiyle konuştum. Mesut'un en iyilerinden biri olduğunu söylüyorlar ve neden kadro olmadığını anlamıyorlar."

"Sebep ne? Açıklamalısın Arteta"

"Mesut'un kadroya alınmaması antrenmanla ilgili değil. Peki öyleyse sebep ne? Arsenal taraftarları gerçeği duymayı hak ediyor."

Arteta, Mesut Özil Hakkında Açıklamalarda Bulundu