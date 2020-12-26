Erling Haaland: ‘2021’de uçmak istiyorum’

Dortmund’un ünlü golcüsü Erling Haaland, 2021 yılını hedeflediğini söyledi. Gollerine devam edeceğini aktaran genç yıldız, “Kendime 2021’de standart belirledim. 3 Ocak’taki Wolfsburg maçıyla başlayıp, 2021’in tamamında uçuşa geçmek istiyorum. İyi başlayacağım ve iyi bitireceğim. Çocukken John Carew’i çok seyrederdim. Onun top tutmasını, şut atma stilini çok severim. Carew, benim için iyi bir örnekti. O da Norveçliydi. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer ve John Arne Riise’nin de maçlarını seyrederek büyüdüm. Bence dünyadaki en iyi 3 stoper Sergio Ramos, Virgil van Dijk ve Kalidou Koulibaly. Hem çok sertler ama aynı zamanda çok zekiler” dedi.