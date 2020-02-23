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Haberler Trabzonspor Haberleri Erling Haaland'dan, Alexander Sörloth'a yorum!
23.02.2020 - 00:26 |

Erling Haaland'dan, Alexander Sörloth'a yorum!

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da golleri atan Sörloth'un performansına Erling Haaland sessiz kalmadı

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da golleri atan Sörloth'un performansına Erling Haaland sessiz kalmadı

Sörloth'un sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına Erling Haaland yorumda bulundu. Haaland, Sörloth için "Kuzeyin Kralı" dedi. Genç golcünün bu yorumu kısa sürede büyük beğeni topladı.

Erling Haalanddan, Alexander Sörlotha yorum

Erling Haalanddan, Alexander Sörlotha yorum

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