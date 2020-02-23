23.02.2020 - 00:26 |
Erling Haaland'dan, Alexander Sörloth'a yorum!
Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da golleri atan Sörloth'un performansına Erling Haaland sessiz kalmadı
Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da golleri atan Sörloth'un performansına Erling Haaland sessiz kalmadı
Sörloth'un sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına Erling Haaland yorumda bulundu. Haaland, Sörloth için "Kuzeyin Kralı" dedi. Genç golcünün bu yorumu kısa sürede büyük beğeni topladı.