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18.02.2020 - 14:12 | | Fanatik

Erman Kılıç 36 yaşında futbolu bıraktı

Sivasspor'da gösterdiği performansla bir dönem Süper Lig'de adını duyuran Erman Kılıç, 36 yaşında futbolu bıraktı. Erman Kılıç, kısa bir süre Galatasaray forması da giymişti.

Erman Kılıç 36 yaşında futbolu bıraktı

Sivasspor'daki başarısıyla adından söz ettiren Erman Kılıç resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla futbol hayatını noktaladığını ilan etti. 36 yaşındaki oyuncu son olarak Erzincanspor'da forma giymişti.

2009-2013 yılları arasında Sivasspor'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 2013'te Galatasaray'a bedelsiz transfer olan Erman Kılıç, sarı kırmızı ekipte sadece 2 ay kalmış ve resmi maçlarda forma giyemeden Eskişehirspor'a satılmıştı. Galatasaray'a 200 bin euro kazandıran Erman Kılıç, daha sonra birçok alt lig kulübünde forma giydi.

Eylül 2019'dan beri Erzincanspor forması giyen Erman Kılıç, 17 Şubat itibarıyla futbolu bıraktığını açıkladı.

 

Erman Kılıç 36 yaşında futbolu bıraktı

 

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