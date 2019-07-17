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HaberlerAlanyaspor Haberleri Erol Bulut: Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak
17.07.2019 - 14:57 | | DÜZCE (AA)

Erol Bulut: Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu takımlarının önümüzdeki sezonda da yarışın içinde olacağını söyledi.

Erol Bulut: Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak
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Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu öncesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Antalya ekibi hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştırdığı takımların her zaman ligin üst kısmında yer almasını hedeflediğini kaydetti.

 Mücadeleci ve hedefleri olan takım oluşturmak için çaba gösterdiğini ve bunun için gerekli takviyeler yapmaya başladıklarını anlatan Bulut, "Birkaç transfer zaten yaptık, benden önce gelen Marafona ve Tayfur Bingöl vardı. Ben geldikten sonra Bakasetas, Siopis ve Yacine'yi transfer ettik. Sonrasında Salih Uçan bize katıldı. Tahminim 2 veya 3 transfer daha gerçekleştirip, transfer sezonunu kapatmış olacağız. Bu şekilde yeni sezona hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

Takımın çalışmasından ve arzusundan memnun olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımın hepsi istekli. Sonuçta bir hedef var. Onlar da hedefimizi biliyor. Futbolcularımız da hedeflerini, benim düşünce tarzımda koydu. Hem hocanın hem oyuncuların hem de kulübün hedefleri aynı çizgide. Sezon sonundaki hedefe doğru çalışmalarımızı sürdürüp, inşallah o hedefe hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Altyapı unutulmamalı

Son yıllarda Türk futbolu adına çok olumlu gelişmeler olduğunun altını çizen Bulut, "Sadece yurt dışından para vererek oyuncu transfer etmek değil, kendi altyapımıza iyi yatırımlar yaparak oradan da genç yetenekler çıkarmamız lazım. Bunu da başardığımızda iyi bir noktaya geleceğiz." yorumunu yaptı.

Bulut, geçen sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'da iyi işler yaptıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl takım olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. O da zaten UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir takım oldu. Alanyaspor da geçen sene göz doldurdu. Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak. Üzerine koyarak gideceklerini düşünüyorum. Zaten lig böyle olduğu zaman da Türk futbolu marka haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu. 

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