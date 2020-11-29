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29.11.2020 - 21:34 |

Erol Bulut: "Bir takım problemler var"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlk 11'de Caner Erkin yerine Filip Novak'ı tercih etmesiyle ilgili sorulan soruya "Novak-Caner ya da Serdar-Lemos fark etmiyor. Hasta ve sakatlar dışında herkesin durumu iyi... Bu maçtan 3 puan alacağız inşallah" dedi.

Erol Bulut: "Bir takım problemler var"
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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

"Oyuna aslında iyi başladık. İlk dakikalarda 1-2 pozisyon oldu. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir pozisyonda gol yedik. O bizi bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Oyun disiplininden koptuk. İstediklerimizin hiçbirini yapamadık. Üst seviyede oynamak, üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu oyun yetersiz."

 

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