Erol Bulut: "Bu kadar pozisyona PSG girmiştir"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.

"Üstün oynayan bizdik golü bulan Galatasaray oldu. İlk yarıda sadece iki pozisyon verdik saymadım ama bizim yeterince pozisyonumuz vardı. Muslera iyi kurtarışlar yaptı. Biz takım olarak daha iyi oynadık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu statta bu sezon bu kadar pozisyona girildi mi bilmiyorum. Real Madrid ya da PSG girmiştir. Önümüzdeki hafta kazanıp devam etmek istiyoruz. Kadromuz geniş değil. İyi futbolcularımız var ama gol yollarında zaaflarımız var. Bu maçta pozisyonları değerlendiremedik. Büyük takıma karşı değerlendiremeyince kaybediyorsunuz. Muslera gibi bir kaleci olunca kazanamıyorsunuz. Cisse de son haftalarda çok kaçırıyordu. Keşke bugün golleri atmış olsaydık, farklı şeyler konuşurduk."

“Pozisyona girince atmanız gerekiyor”

Bugün kullanılan kornerleri dışa kavis şeklinde kullandıklarını söyleyen Erol Bulut, “İçe kullandığımız kornerleri, istediğimiz şekilde kullanmamış olsaydık, Muslera bu toplarla hızlı hücuma başlayabilirdi bu nedenle dışa kavis olarak kullandık. Salih’in girmesiyle 2 dakikada 4 gol pozisyonu yakaladık ama maalesef çizgiyi geçemedik. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Cezası bulunan Cisse’nin bugün forma giymesi durumunda nasıl bir maç olacağı şeklindeki soruyu yanıtlayan Bulut, “Cisse bugün olmuş olsaydı gol atabilirdi de, gol kaçırabilirdi de. Geçmiş maçlara baktığımızda çok atan ancak çok da kaçıran bir oyuncu. 9 golü var. Belki bugün olsaydı farklı olabilirdi. Ancak tahminlerle yaşamamak gerekiyor. Her hafta bunların üzerine çalışıyoruz. Bugün maalesef atamadık. Girdiğiniz zaman bu pozisyonları atmanız gerekiyor. İlk dakikadan itibaren baskılı oynamak istedik ancak bunu uygulayamadık, Galatasaray iyi top çevirdi. Uzun topta penaltı pozisyonu oldu, 1-2 de pozisyon buldular. Golden sonra takım hırslandı ve tek kale oynadı. Galatasaray’ın ikinci yarıda pozisyonu yoktu. Muslera zaten Türkiye’nin en iyi kalecilerinden birisi, hatta ilk 3 kaleciden birisi. Bugün Muslera puan kazandırdı takımına. Galatasaray’ı tebrik ediyorum” dedi.



“Alanyaspor’un oyunu rakipleri korkutuyor”

Takım olarak bütün opsiyonları çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, “Şu anda Aytemiz Alanyaspor’un oynadığı futbol, rakipleri korkutuyor. Bugün Galatasaray kalesine kapandı. Set oyununda elimizden geleni yaptık. Gol pozisyonu yakalamak gerekiyor set oyununda. Biz bunu yakaladık ama değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik durum farklı olabilirdi” dedi. Takımdaki stoperlerle ilgili de konuşan Bulut, “3 stoperimiz var. Lokman’ın sakatlığı devam ediyor. Hepsinden memnunum. Tzavellas da oynasa, aynı performansı gösteriyor. 14 haftalık süreçte iyi bir dönem geçti. Bu maçta sol ayaklı oyuncu kullanmak istedim. Bugün Welinton cezalı duruma düştü, haftaya diğer tercihimizi kullanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.