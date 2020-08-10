Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk
10.08.2020 - 14:23 | | Mustafa AKIN/İstanbul,(DHA) -

Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi.

ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde start veren Sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencileri ile yakından ilgilenerek yeni sezonun parolasını şimdiden belirledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, çalışmaların bu farkındalıkla süreceğini ifade etti.

Gece gündüz mücadele edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli futbolcular ise "Düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız” şeklinde söz verdiler.

Erol Bulut: Fenerbahçenin hedefi her zaman şampiyonluk

Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda 18 Ağustos’da başlayacak kampta ise teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecekler.

Enes Ünal'dan transfer açıklaması | 'Gelişmeler var'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor
    Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor
  2. Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk
    Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk
  3. Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
  4. Son dakika haberler - Denizlispor'da Prosinecki olmadı
    Son dakika haberler - Denizlispor'da Prosinecki olmadı
  5. Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek
    Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Kaan Güneren için karşı karşıya!

Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Kaan Güneren için karşı karşıya!

Son dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK!

Son dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK!

Altınordu'da Ravil ve Burak sözleşmelerini uzattı

Altınordu'da Ravil ve Burak sözleşmelerini uzattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Sıradaki Haber