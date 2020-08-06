Erol Bulut: Hedeflerimin bilincindeyim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, FB Tv'de açıklamalarda bulundu. Bulut, "İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." dedi.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'de 4 yılda 4 kupa kazandım. Çok güzel geçirdim. Gururla formayı taşıdım. Bugün de aynı gurur ve heyecanı yaşıyorum. Anlatmak kolay değil gerçekten. Hem futbolcu, hem teknik direktör olarak Fenerbahçe'de olmak. Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız. Rakamlar çok önemli tabii ki. Hep defans oynattığımı düşünenlerin yanlış düşündüğünü gösteriyor bu istatistikler. Malatya'da da en çok gol atan ve en az gol yiyen beşinci takımdık. Bunu Alanyaspor ile daha da geliştirdik. Hücum oynayan bir ekibim olduğu ortada."

"İstatistikler çok önemlidir. Yorumcular defans oynattığımı düşünüyorlar ama yanlış. Öyle bir tarzım hiç olmadı. Malatya'da en çok gol atan 5. takımdır. Alanya'da daha da geliştirdik bunu. Hücum oynattığım bir ekibim vardı. Rakibin 1. bölgesinde baskı yapıp, topu hızlı kapıp gol yollarına hızlı gitmek gibi bir felsefem var. Fenerbahçe'de de bu böyle olacak. Topla çok oynamak önemli değil. Bunu çalışıp uygulamak erekiyor. Çalışmak için 4 hafta gibi kısa bir zamanımız var."

"8 Ağustos'ta başlayıp Topuk Yaylası'na geçeceğiz. İstanbul'da bir tunurva olacak. 4 haftada futbolcularımıza doğruyu aktarmalıyız. Onlar da çabuk algılayıp çabuk uygulamalılar."

"Son günlerde Fenerbahçe'ye gelişim ortaya çıktı. Kupa finali varken bir hamle yapmak doğru değildi. Sonraki süreç biraz daha hızlı gelişti. Transfer sürecini 2-3 gün içerisinde çözdük."

"Mert Hakan müthiş bir sezon geçirdi. Güzel bir çıkış yaptı. Attığı goller ve asistlerin yanında oyunun içinde de iyi bir iş çıkardı. İnşallah sistemimizin içerisinde bize çok katkı sağlayacak."

"Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Başarıları ortada. Yine yuvasına döndü. Onu izlerken kanat mı bek mi düşünmek lazım. Hem hücumcu hem de defansı unutmuyor. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda hep 30 maçın üzerinde oynadı. Hayırlı olsun diyorum."

"Caner Erkin de Gökhan ile beraber oynadı. Caner daha çok asistleriyle öne çıkıyor. Hücumda çok etkili. Defansa az önem veren bir kardeşimiz. Bu sorun olmaz, zaten hücum oynatacağız. O da bize katkı verecek. Bizim çalışmamızla kendisini geliştirecektir."

"Novak, Trabzon'da müthiş bir çıkış yaptı. İyi bir ofansif futbol oynadı. 10 golle ön plana çıktı. O da Caner'le beraber forma savaşına girecek. Hakeden formayı alacak. Ben çalıştırdığım takımlarda adaletli olmuşumdur."

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut