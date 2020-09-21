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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”
21.09.2020 - 23:04 | | Ozan Buğra Koşar İSTANBUL (İHA) -

Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hücum anlamında daha etkili olmaları gerektiğini belirtirken, haftaya oynanacak olan Galatasaray derbisi için ise herkesin konsantresinin daha farklı olacağını söyledi.

Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”
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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe evinde A.Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, “Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımıza buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net, daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Derbide herkes daha farklı konsantre oluyor”
Haftaya oynanacak olan Galatasaray derbisi ile alakalı açıklama yapan Bulut, “Derbiler her zaman farklı geçip oynanıyor. Önümüzdeki haftada bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”

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