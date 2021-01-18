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18.01.2021 - 22:21 |

Erol Bulut: "Mesut Özil ile henüz görüşmedim"

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. 

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirtti. 

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurgulayan Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdi. Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Sakatlıkları sebebiyle maça devam edemeyen Serdar Aziz ve Enner Valencia'nın durumlarının yarın belli olacağını dile getiren Bulut, Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Mesut Özil'le henüz görüşmediklerini aktardı.

Erol Bulut: Mesut Özil ile henüz görüşmedim

 

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