Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!
15.05.2020 - 09:34 | | SABAH

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımla ilgili soruya yanıt verdi.

ABONE OL

 

Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekip ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

Erol Buluttan Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bundesliga'da ‘karton taraftar’ projesi rekora koşuyor!

Bundesliga'da ‘karton taraftar’ projesi rekora koşuyor!

Çin’de gözler 24 Haziran’da

Çin’de gözler 24 Haziran’da

Mario Balotelli: ‘Karantinada çıldıracaktım’

Mario Balotelli: ‘Karantinada çıldıracaktım’

Golün ustası Trabzonspor!

Golün ustası Trabzonspor!

Sıradaki Haber