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27.09.2020 - 21:41 | | İSTANBUL (AA) -

Erol Bulut'tan Galatasaray sözleri: Geçen seneden uyumlular

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut 0-0 biten Galatasaray maçını değerlendirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında iyi bir futbol oynadıklarını ama gol yollarında sonunu getiremediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bulut, 90 dakika göze hoş gelen bir futbol sergilediklerini belirtti.

Futbolcularını gösterdikleri performanstan ötürü tebrik eden Bulut, "İyi mücadele ettik, maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Son vuruşlara daha konsantre olsaydık 1-2 pozisyonu gole çevirebilirdik. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında ilk 11'de 7 yeni futbolcuya şans tanıdıklarını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti: "Galatasaray geçen sezondan beri beraber oynayan uyumlu bir takım. Yeni oyuncularımız sahaya daha iyi bir görüntü yansıttı. Önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağız, sonra milli ara var. Milli aradan sonra daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Şu an hücumda ve kanatlarda biraz arayış içerisindeyiz. Kimi birlikte sahaya süreceğiz, uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Bugün sahada güzel bir görüntü vardı. Sadece son vuruşlarda biraz eksik kaldık."

'Ozan'ı tebrik ediyorum'

Sergilediği performanstan ötürü Ozan Tufan'ı tebrik eden Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir."

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Erol Buluttan Galatasaray sözleri: Geçen seneden uyumlular

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