Erol Bulut'tan kadro cevabı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Kadro tercihleriyle ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Erol Bulut, "Sahada 11 kişi var. Maçımızı oynayacağız." dedi.

"Bugün ligin başlangıcını yapıyoruz. Kamp dönemimiz de iyi geçti. Rize kendi evinde iyi oynayan bir ekip ama biz de iyi şekilde başlayıp 3 puan almak istiyoruz. Bu şekilde hazırladık futbolcuları. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kamp dönemi iyi geçti. Dersimizi iyi çalıştık."