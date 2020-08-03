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03.08.2020 - 14:35 | | ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN -

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Başarılı teknik adam Erol Bulut, üç sezon önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde özellikle 2019-2020'de Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor
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Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı.

Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

Yeni Malatyaspor karnesi

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

Teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de toplam 91 maçı geride bırakan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda çalıştırdığı takımlarla 35 galibiyet, 26 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı.

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