Ersan Gülüm 1641 gün sonra ağları salladı!

FRAPORT TAV Antalyaspor forması giyen Ersan Adem Gülüm, 1641 gün sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında gol attı.

Fraport TAV Antalyaspor'un Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği karşılaşmada fileleri havalandıran Ersan Adem Gülüm, ilk defa Süper Lig karşılaşmasında giydiği kırmızı beyazlı formayla gol sevinci yaşadı. Sezon başında kırmızı beyazlı takımın kadrosuna kattığı Ersan Adem Gülüm, Fraport TAV Antalyaspor ile üç Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.

97 SÜPER LİG MAÇINDA 3 GOL

Süper Lig'de en son Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı 27 Aralık 2015'te oynayan Ersan Adem Gülüm 1641 gün sonra çıktığı karşılaşmada gol atmanın coşkusunu yaşadı.

Çaykur Rizespor'a attığı golle 97 lig maçında 3'üncü golünü kaydeden Ersan Adem Gülüm, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 9 Mart 2014'te Eskişehirspor'un filelerini havalandırmıştı. 2006- 2007 sezonunda Manisaspor formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan Ersan Adem Gülüm, ardından Beşiktaş'ta 94 maç oynadı. Fraport TAV Antalyaspor'da 1 lig karşılaşmasında yer alan Ersan Adem Gülüm, kırmızı beyazlılarda 3 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Ersan Adem Gülüm, ligin kalan maçlarında forma giyerek Süper Lig'de 100'üncü maçına çıkıp Fraport TAV Antalyaspor'da dalya gururu yaşamayı hedefliyor.