Ersan İlyasova: "NBA'de Türkiye'yi temsil etmek gurur verici"

Ersan İlyasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni takımına ısınmaya çalıştığını belirterek, takım arkadaşlarının bu konuda kendisine destek olduğunu ve Atlanta'da sıcak karşılandığını aktardı.

Son 20 ayda 6 farklı ekipte görev yapan Ersan İlyasova, normal şartlarda bir takımla sezon başında kamplara katılıp oyun planına alışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, sezon ortası gerçekleştirilen transfer nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşmasının doğal olduğunu belirtti.

Takımın yanı sıra sosyal çevreye alışmanın da süre gerektirdiğini ifade eden milli basketbolcu, "Kısa sürede şehre alıştım. Profesyonel davranarak sorumluluklarımı yerine getirmeye, üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Atlanta şehrini beğendim. Takım arkadaşlarım alışma sürecinde bana yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersan'dan Türk basketbolseverlere teşekkür

Bu sezon 13,8 sayı, 5,8 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynayan Ersan İlyasova, Türk basketbolseverlere destekleri için teşekkür etti.

All-star oylamasında kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten 29 yaşındaki Ersan, "İnşallah seneye oylamada daha iyi bir sonuç alırız. NBA'de Türkiye'yi temsil etmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

Ersan İlyasova, ABD'de yaşayan Türklerin başlattığı kampanyanın ardından NBA All-Star oylamasında kısa sürede Dwight Howard gibi isimleri geride bırakarak 162 bin 185 oyla 12'nci sıraya yerleşmişti.

Milli basketbolcu, 23 Şubat'ta Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alanAtlanta Hawks'a takas edilmişti. Hawks'ın başantrenörü Mike Budenholzer, bu transfere ilişkin açıklamasında, uzun zamandır Ersan’ı takip ettiklerini ve oyuncunun mücadeleci kişiliğiyle takım için doğru seçenek olduğunu açıklamıştı.