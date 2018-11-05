Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Ersan İlyasova'dan 15 sayı, 6 ribaunt
05.11.2018 - 10:06 |

Ersan İlyasova'dan 15 sayı, 6 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 15 sayı ile oynadığı maçta Sacramento Kings'i 144-109 mağlup etti.

Ersan İlyasova'dan 15 sayı, 6 ribaunt
ABONE OL

NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.

Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97

Washington Wizards-New York Knicks: 108-95

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 107-121

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber