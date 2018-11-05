Ersan İlyasova'dan 15 sayı, 6 ribaunt
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 15 sayı ile oynadığı maçta Sacramento Kings'i 144-109 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.
Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.
Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97
Washington Wizards-New York Knicks: 108-95
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 107-121