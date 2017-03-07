Ersan İlyasovalı Hawks evinde kaybetti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'a kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sezonki 52. galibiyetini alan Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry ile Andre Iguodala, 24'er sayı kaydederek galibiyette başrolü üstlendi.

Doğu Konferansı takımı Atlanta Hawks ile 6. maçına çıkan Ersan İlyasova, 26 dakika süre aldığı karşılaşmada 15 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Ligde 29. kez kaybeden Hawks'ta Dennis Schroder 23, Paul Millsap'ın 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Spurs'ten üst üste 8. galibiyet

Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, konuk ettiği Houston Rockets'i 112-110'luk skorla geçerek arka arkaya 8. galibiyetini aldı.

Sezonun 49. galibiyetine ulaşan Spurs'ta 39 sayı kaydeden Kawhi Leonard, galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte çift hanelere ulaşan diğer isimler ise Tony Parker 19 ve LaMarcus Aldridge 15 oldu.

Ligde 20. mağlubiyetini yaşayan Houston Rockets'ta yıldız oyuncu James Harden'ın 39 sayı, 12 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk takımda Trevor Ariza 13, Clint Capela ile Eric Gordon ise 12'şer sayı attı.

Cavaliers'tan son 4 maçta 3. mağlubiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'e 106-98 mağlup olarak son 4 maçta 3. kez kaybetti.

İkisi üst üste olmak üzere 30. galibiyetini elde eden Miami Heat'te Dion Waiters 29, Goran Dragic de 21 sayı kaydetti. Bu sezonki 20. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta ise yıldız isimler Kyrie Irving 32, LeBron James ise 30 sayıyla oynadı.

Öte yandan Cavaliers'ın Avustralyalı pivotu Andrew Bogut, ikinci çeyrekte sol bacağından sakatlanarak müsabakaya devam edemedi.

Minnesota Timberwolves ile Portland Trail Blazers karşılaşması ise, zeminin oyuna elverişli olmaması nedeniyle ertelendi.

NBA'de yarın 3 maç yapılacak.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 98-112

Orlando Magic-New York Knicks: 105-113

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 98-106

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 111-119

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 109-95

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 109-122

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 100-88

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 112-110

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 108-96

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 88-83

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 116-102