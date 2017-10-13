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13.10.2017 - 11:00 | | AA

Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının sezon öncesi hazırlık maçında Dallas Mavericks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'ı 108-94 yendi.

Ersan İlyasovalı Hawks kaybetti
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Atlanta kentindeki McCamish Pavilion'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Mavericks, mücadeleden 108-94 galip ayrıldı.

Mavericks'te oyuna sonradan giren oyuncular Gian Clavell 19, Maxi Kleber ise 16 sayı attı.

Atlanta Hawks formasıyla karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 21 dakika kaldığı sahada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayan Kent Bazemore ise maçın en skorer oyuncusu oldu.

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