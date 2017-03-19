Ersan İlyasova'nın 23 sayısı Atlanta Hawks'a yetmedi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ın Portland Trail Blazers'ı ağırladığı maça ilk 5'te başlayıp 27 dakika süre alan ve takımının en skoreri olan Ersan İlyasova, 23 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.

Philips Arena'da konuk ettiği rakibi karşısında bu sezon 69. maçında 32. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Tim Hardaway Jr 22, Dwight Howard 14, Kent Bazemore 12 sayı attı.

Play-off mücadelesini sürdüren Batı Konferansı 9'uncusu Trail Blazers'ta Damian Lillard 27, CJ McCollum 22 sayıyla sezonun 31'inci galibiyetine katkı sağladı.

Harden'dan üst üste 4'üncü "triple-double"

Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın art arda 4'üncü, sezonun 19'uncu "triple-double"ını yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 109-105 mağlup etti.

Rockets, Pepsi Center'da konuk olduğu rakibini Harden'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla geçmeyi başardı. Harden, bu sezon 7'nci kez 40 sayılık "triple-double"a imza attı. Sezonun 48'inci galibiyetini alan Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets'ta Clint Capela 16, Nene 14 sayı üretti.

Bu sezon 36. maçını kaybeden Batı Konferansı 8'incisi Nuggets'ta Garry Harris 17, Nikola Jokic 16 sayı buldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 110-94

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 97-113

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 98-93

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 108-78

Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-86

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 104-96

Denver Nuggets-Houston Rockets: 105-109

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 117-92