Ersan'dan Nets'e karşı 12 sayı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, konferans liderliğini garantileyen Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 133-128 yendi.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nets'te D'Angelo Russell 25 sayı, 10 asist ve Caris LeVert 24 sayı, 6 asistle öne çıktı.

Bucks'ta Eric Bledsoe 33 sayı, 11 asist, Khris Middleton 24 sayıyla mücadele etti. Ersan İlyasova ise 12 sayı, 7 ribauntla oynadı.

76ers, Bulls deplasmanında zorlanmadı

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede, play-off'ları garantileyen Philadelphia 76ers, play-off şansını haftalar önce kaybeden Chicago Bulls'u 116-96 mağlup etti.

Konuk ekip 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, J.J. Redick de 23 sayı, 5 ribaunt üretti.

Bulls'ta 29 sayı, 8 ribauntla maçı tamamlayan JaKarr Sampson, sahanın en skoreri oldu.