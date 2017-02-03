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03.02.2017 - 10:55 |

Ersan'ın 25 sayısı yeterli olmadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, takımının San Antonio Spurs'a 102-86 mağlup olduğu karşılaşmada 25 sayı, 10 ribauntluk performans sergileyerek "double double" yaptı.

Ersan'ın 25 sayısı yeterli olmadı
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NBA'e 4 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers karşısında 102-86 galip ayrıldı.

Son 9 maçta 7. galibiyetini alan San Antonio Spurs'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 8 ribaunt ve Dewayne Dedmon ise 13 sayı, 10 ribauntla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 31. kez sahadan mağlup ayrılan 76ers'ta Ersan İlyasova, kaydettiği 25 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. 29 yaşındaki oyuncu, 10 da ribaunt alarak "double double"a imza attı. Konuk ekipte çift hanelere ulaşan diğer oyuncu ise 14 sayı atan Anadolu Efes'in eski oyuncusu Dario Saric oldu.

Wizards'tan üst üste 6. galibiyet

erizon Center'da oynanan karşılaşmada Washington Wizards, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 116-108'lik skorla geçerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti.

Sahasındaki galibiyet serisini 16 maça çıkaran Wizards'ta John Wall 33 sayı, 11 asistle "double double" yaparak galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Bradley Beal 23, Marcin Gortat da 21 sayı kaydetti.

Sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Los Angeles Lakers'ta Jordan Clarkson 20, Luol Deng ile D'Angelo Russell 17'şer sayı attı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-108

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 108-113

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 102-86

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors:120-133

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