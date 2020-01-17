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17.01.2020 - 10:43 | | ANKARA (AA)

Ersanlı Milwaukee evinde Boston'u geçti: 128-123

NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ersanlı Milwaukee evinde Boston'u geçti: 128-123
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 37. galibiyetini, konuk ettiği Boston Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 23, Donte DiVincenzo 19, Brook Lopez ise 16 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika 44 saniye sahada kalan Ersan İlyasova ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 13. yenilgisini alan Celtics'te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaunt, Marcus Smart 24 sayı ve Jayson Tatum da 17 sayı üretti.

Ingram'ın kariyer rekoru, Pelicans'a galibiyeti getirdi

Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 122-122 biten çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, ağırladığı Utah Jazz'ı 138-132 mağlup etti.

Bu sezon 16. kez kazanan Pelicans'ta 49 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrolü oynayan Brandon Ingram, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick Favors 21 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, E'Twaun Moore ise 16 sayı üretti.

Sezonun 13. yenilgisini alan Jazz'da Donovan Mitchell 46 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 26 sayı ve Rudy Gobert 17 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

Sonuçlar

New York Knicks-Phoenix Suns: 98-121

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 138-132 (uzatmalarda)

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 128-123

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 131-134 (uzatmalarda)

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 122-95 

 

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