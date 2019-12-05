Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Ersan'lı Milwaukee yine kazandı! Seri 13'e çıktı...
05.12.2019 - 10:32 | | ANKARA (AA)

Ersan'lı Milwaukee yine kazandı! Seri 13'e çıktı...

NBA'de Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

Ersan'lı Milwaukee yine kazandı! Seri 13'e çıktı...
ABONE OL

NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı.

Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'tan peş peşe 10. deplasman galibiyeti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91

Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130

Boston Celtics-Miami Heat: 112-93

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116

Ersanlı Milwaukee yine kazandı Seri 13e çıktı...

 

    Çaykur Rizespor’dan Oğulcan açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
      2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
    2. 2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
      2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
    3. Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor
      Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor
    4. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
      Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
    5. Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
      Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!

    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri

    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri

    Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

    Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

    Sıradaki Haber