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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”
20.07.2020 - 07:00 |

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Destanoğlu maç sonu, "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim” dedi. Öte yandan dev maçta 2 takımdan toplam 5 oyuncu sarı kart cezalısı durumuna düşerek sezonu erken kapattı

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”
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Yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi olan Ersin Destanoğlu alkışları topladı. Maçtan sonra hedeflerini açıklayan genç file bekçisi, “Uzun yıllar Beşiktaş’ta oynamak ve ardından Avrupa’ya gitmek istiyorum. Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim” dedi.

Dev maçta 5 kart cezalısı
Dev maçta 2 takımdan toplam 5 oyuncu sarı kart cezalısı durumuna düşerek sezonu erken kapattı. Beşiktaş’ta Lens ve Caner, Fenerbahçe’de ise Deniz, Tolga ve Jailson gördükleri kartlarla ligi noktaladı. Lens ve Caner, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. Deniz, Tolga ve Jailson ise Çaykur Rize’ye karşı görev yapamayacak.

Ersin Destanoğlu: Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

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