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16.03.2020 - 08:10 |

Ersin Düzen: Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı ardından yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Ersin Düzen: Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış

İşte maç sonu yaptığı açıklamalar:

Ersin Düzen, "Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış gibi görülüyor. Yarışta Trabzonspor da var. Fatih hoca diyor ki, Başakşehir Perşembe Türkiye'de seyircili maç oynadı. Cuma ligde seyircisiz oynandı. UEFA kararı. Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?" dedi.

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