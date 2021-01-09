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09.01.2021 - 19:55 |

Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadÄ±k"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal bugÃ¼n kazanmalarÄ±nda oyuncularÄ±nÄ±n disiplininin ve sabrÄ±nÄ±n etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadÄ±k"
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SÃ¼per Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 maÄŸlup olan GÃ¶ztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "KatÄ± defansÄ± aÅŸmakta sorun yaÅŸadÄ±k, elimizden geleni yaptÄ±k." dedi.Â 

MaÃ§tan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, mÃ¼sabakanÄ±n bekledikleri gibi geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Rakiplerinin birinci bÃ¶lgede bekleyerek etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±m olduÄŸunu kaydeden Parlatan, ilk yarÄ±da fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarÄ±na raÄŸmen fazla pozisyon da Ã¼retemediklerini belirtti.Â 

Parlatan, ilk yarÄ±nÄ±n son dakikasÄ±nda oluÅŸan karambolde gol bulamamalarÄ±nÄ±n maÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anÄ± olduÄŸunu aktararak, "KatÄ± defansÄ± aÅŸmakta sorun yaÅŸadÄ±k, elimizden geleni yaptÄ±k. Gol atabileceÄŸimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gÃ¶rdÃ¼k. 3 puan almak istiyorduk, sonuÃ§tan Ã¼zgÃ¼nÃ¼z." diye konuÅŸtu.Â 

Ersun Yanal: Biz bugÃ¼n yenmeye oynadÄ±k

Ersun Yanal: "Biz bugÃ¼n yenmeye oynadÄ±k"Â 

Fraport TAV Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal ise bugÃ¼n kazanmalarÄ±nda oyuncularÄ±nÄ±n disiplininin ve sabrÄ±nÄ±n etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Her maÃ§Ä±n kendisine gÃ¶re senaryosunun olduÄŸunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayaÄŸa oynarsÄ±nÄ±z. Biz bugÃ¼n yenmeye oynadÄ±k, nasÄ±l oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶nemli deÄŸil. Uzun sÃ¼redir deplasmanda kazanamÄ±yorduk, oyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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