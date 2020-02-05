Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz
05.02.2020 - 16:58 |

Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Yanal, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle futbol konuşmak istemediğini ifade etti.

Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz

Kırklarelispor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi. Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van’da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz

    Joao Pereira Obi Mikel'i pişman etti!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var

    Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var

    Ergin Ataman: Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız

    Ergin Ataman: Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız

    Göztepe'den Beşiktaş'a 'kural hatası' cevabı

    Göztepe'den Beşiktaş'a 'kural hatası' cevabı

    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda

    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda

    Sıradaki Haber