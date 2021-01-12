Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"
12.01.2021 - 20:28 |

Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: "Bu tür maçlarda konsantrasyon zor"
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı istek ve arzulu oynayarak kazandıklarını söyledi.

Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İlk yarıda iyi bir sonuç aldıklarını ikinci yarı ise skora oynandığını belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Deneyimli oyuncularımızın tutumunu bir kez daha tebrik ediyorum. Genç oyuncuları desteklemeleri ve tutumu çok iyiydi. Genç oyuncularımızın takıma katkısı çok iyi. Kendileri ve takımları için iyi mücadele ediyorlar. Deneyimli oyuncularının bu oyunculara sahip çıkması sevindirici. Bu tür maçlar kolay değil. Konsantre olmak zor. Bursaspor önemli ve değerli bir takım oldu. Çok başarılı ve iyi gidiyorlar. Son haftalarda aldıkları sonuçlar da ortada. Bursaspor gibi bir takıma karşı istekli ve arzulu olmak önemliydi."

Ersun Yanal: Bu tür maçlarda konsantrasyon zor

    Mario Lemina'dan renkli paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 'Bu tür maçlarda konsantrasyon zor'
      'Bu tür maçlarda konsantrasyon zor'
    2. Özil'in menajeri resmen açıkladı!
      Özil'in menajeri resmen açıkladı!
    3. Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi
      Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi
    4. Ali Koç başkanlığa çok yakın
      Ali Koç başkanlığa çok yakın
    5. Sivasspor transferi resmen açıkladı
      Sivasspor transferi resmen açıkladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PFDK açıkladı! İşte İsmail Kartal'ın cezası...

    PFDK açıkladı! İşte İsmail Kartal'ın cezası...

    CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor

    CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor

    Beşiktaş'ta Atakan Üner'e 3 talip!

    Beşiktaş'ta Atakan Üner'e 3 talip!

    Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"

    Nagelsmann: "Sadece goller Sörloth'a yardım eder"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet