Ersun Yanal: "Genel plan topu rakibe verip oynamaktı"

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Rakibimizle mücadelemizde genel plan topu rakibe verip oynamaktı. 10 kişi kaldıktan sonra bu tamamen rakibe topu vermeye döndü. Ankaragücü maçından sonra daha iyi bir takım olmak istedik. Şu anda 7 oyuncumuz yok. Sezona bütün takımlar Covid'den etkileniyor."

"Takım olarak yavaş yavaş istediğimiz şeyleri yaptığımız felsefeyi oturtmaya çalışıyoruz. Çok genç ve yetenekli oyuncularımız var. Deneyimli oyuncularımız var. İkinci yarıya daha güçlü bir Antalya olarak devam edeceğiz."

"Daha önümüzde çok maç var. Hep top bizden hem rakipteyken bu oyunu oynayarak üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Alınan sonuçlar normal. Kazanabileceğimiz dış saha maçları vardı. Onları kazanabilirdik. Daha fazla koşan ve plana sadık kalan bir takım olabilirdik. Eksik olan futbolcuların gelmesiyle birlikte daha iyi bir Antalyaspor izleyeceksiniz."