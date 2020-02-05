Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ligde olduğu kadar kupada da iddialıyız. Bugünkü rakibimiz Süper Lig ekiplerini eleyerek buraya geldi. Biz turu geçmek istiyoruz. Sadece futbolu konuşmak istiyoruz. Biz sadece futbolun içinde kalacağız."