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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız
05.02.2020 - 14:12 |

Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ligde olduğu kadar kupada da iddialıyız. Bugünkü rakibimiz Süper Lig ekiplerini eleyerek buraya geldi. Biz turu geçmek istiyoruz. Sadece futbolu konuşmak istiyoruz. Biz sadece futbolun içinde kalacağız."

Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız

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