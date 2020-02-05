05.02.2020 - 14:12 |
Ersun Yanal: Kupada da iddialıyız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;
"Ligde olduğu kadar kupada da iddialıyız. Bugünkü rakibimiz Süper Lig ekiplerini eleyerek buraya geldi. Biz turu geçmek istiyoruz. Sadece futbolu konuşmak istiyoruz. Biz sadece futbolun içinde kalacağız."