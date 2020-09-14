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14.09.2020 - 07:00 |

Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”

Ersun Yanal, eski öğrencisi Vedat Muriç’in Lazio’ya gidişini Milliyet’e değerlendirdi, “Çok geç keşfedilmiş bir oyuncu. Fenerbahçe’deki son çıkışı geç kalmış bir çıkış bence. Çok daha erken bir çıkış yapabilirdi” dedi

Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Lazio’ya giden öğrencisi Vedat Muriç için MİLLİYET’e değerlendirmelerde bulundu.
Geçen sezon Kosovalı yıldızın sarı-lacivertli takıma transferinde ısrarcı olan deneyimli teknik adam ile hem o dönemki transfer sürecini hem de Muriç’in özelliklerini konuştuk.
İşte Ersun Yanal’ın eski öğrencisi için görüşleri:
“Muriç’i çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın’dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı. Muriç’i takıma kazandırmak için gerekli her şeyi yaptı. Muriç transferi olmasaydı 15-20 milyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Bunu karşılamak da imkansızdı. Bu kalitede bir oyuncu alamazdık. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok karakterli, düzgün, profesyonel bir insan.
Çok geç keşfedilmiş bir oyuncu. Fenerbahçe’deki son çıkışı geç kalmış bir çıkış bence. Çok daha erken bir çıkış yapabilirdi. Çok karakterli ve takım oyuncusu. İnşallah sakatlık problemi yaşamaz. Uzun olmasına rağmen oyun kurmada da yer alması önemli. Arka arkaya iki 90 dakikayı çıkarabilecek bir dayanıklığı var. Her şeyini sahada Fenerbahçe için verdi. Büyük bir şanstı. Kulübe çok da güzel kazandırarak ayrıldı.”

Ersun Yanal: Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”

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