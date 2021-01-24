Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor
24.01.2021 - 16:46 | | Ramazan Çetin KONYA (İHA) -

Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, önlerindeki daha çetin maçlar olduğunu ve bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor
ABONE OL

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 21. haftasında golsüz berabere kaldıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci yarının sonunda oynadıkları oyunun ilerisi için kendilerini umutlandırdığını anlatan Ersun Yanal, “Kontrollü kilo vermedeki disiplinimiz gibi kontrolün bizdeykenki disiplini hesapladığımızda daha iyi bir oyun olmuş olacak. Devreyi bitirdik, önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız, bu hazırlıkları da saha sonuçları ile destekleyeceğiz” dedi.

Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

    Giresunspor'dan yeni stat paylaşımı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mesut Özil resmen F.Bahçe'de! 3.5 yıllık imza
      Mesut Özil resmen F.Bahçe'de! 3.5 yıllık imza
    2. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
      Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından görüntüler!
    3. Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı
      Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı
    4. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    5. Gaziantep - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Gaziantep - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Juventus-Bologna: 2-0

    Juventus-Bologna: 2-0

    Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

    Ersun Yanal: Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor

    Son dakika | Galatasaray'da Feghouli şoku! Sakatlık...

    Son dakika | Galatasaray'da Feghouli şoku! Sakatlık...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet