Ersun Yanal: "Pozisyonları mikronlarla ölçmek problem oldu"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendi özellerinde 11'e sahip olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kendi özelimizde Antalyaspor olarak bir 11'imiz var. Bundan sonra da 11'imiz olacak ve ilk 11'imiz olmayacak. Sakat ve Kovid-19'dan dolayı da süre gelen problemlerden dolayı 9 oyuncumuz bize katıldığında rekabet ortamı ve hamle şansı daha fazla olacak. Bugün de özellikle son dakikalardaki hamle şansını yapmayı çok isterdik. Centilmen bir rakiple iyi şartlar ve iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum. Biz öne geçtik ve skoru artırabilirdik çünkü bunu yapacak pozisyonları yakaladık."

Yanal, futbolun hatalar oyunu olduğuna dikkati çekerek, "Oyunun hatalar oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Kendimize dönüp eleştireceğimiz en güzel sorunun cevabı bu olacak. Bugün hata yaptık ve son dakikada da yaptığımız hatadan dolayı rakip affetmedi ama bence hakem de hatayı affetmedi. Çok güzel bir çalım yedik orda faulden başlayan ki faul değil. Bu teknoloji niye icat edildiyse mikronlarla ölçebiliriz aslında ama mikronlarla ölçmek de problem oldu herhalde. Onlar da buzlu zeminde kaydı hata yaptılar kendilerini onlar da inceler mutlaka. Bu kadar teknolojinin bol olduğu bir yerde bu türlü hataları biz yaptığımızda işimize vuruyoruz bakalım hakemler ne olacak." değerlendirmesinde bulundu.