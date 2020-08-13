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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ersun Yanal ve Acun Ilıcalı'dan Semih Özsoy paylaşımı!
13.08.2020 - 17:43 |

Ersun Yanal ve Acun Ilıcalı'dan Semih Özsoy paylaşımı!

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Özsoy’un görevinden istifasının ardından Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal paylaşımda bulundu.

Ersun Yanal ve Acun Ilıcalı'dan Semih Özsoy paylaşımı!
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Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamayla Semih Özsoy'un istifa dilekçesinin kabul edildiğini resmen duyurmuş ve yolların ayrıldığını doğrulamıştı.

Semih Özsoy'un istifasının ardından Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal paylaşımda bulundu.

Ersun Yanal, paylaşımında, "İstifa şerefli bir müesesedir. FB için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise mesajında "Fenerbahçe’nin başarısı için gece gündüz emek veren, kulubümüzün menfaatlerini gözetmeyi kendine görev edinen, zekasına hayran olduğum, dostluğunu her zaman hissettiğim Semih Özsoy’a klubümüze sağladığı katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Yeni sezonda Fenerbahçemizin maçlarını birlikte yine aynı heyecanla izleyeceğiz." dedi.

Ersun Yanal ve Acun Ilıcalıdan Semih Özsoy paylaşımı

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