Ersun Yanal: "Yine şampiyon oluruz"

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Fenerbahçe’nin tecrübeli çalıştırıcısı, harcama limitlerine takılarak istediği hamlelerin yapılamamasına rağmen umut dolu mesajlar verdi, “Buraya kadar bu takımla geldik. Hepsine güveniyorum. Büyük bir özveri ve mücadele gösteriyorlar. Bu takımla şampiyonluğa ulaşacağız” dedi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal transfer olmaması durumunda da şampiyon olacaklarını ifade etti.

Ersun Yanal devre arası transfer döneminde sol bek takviyesi istemişti ve bu konuda ısrarcıydı.

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı sebebiyle bu bölgede ters ayaklı Dirar forma giyiyor. Hasan Ali’nin iyileşip form tutması zaman alacak ve bu nedenle sol bek bölgesi için ciddi takviye çalışmaları oldu.

Özellikle Ricardo Rodriguez için yoğun çaba sarf edilse de federasyonun harcama limitlerine takılan sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi. Teknik direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı değerlendirmede sol bek transferi gerçekleşmese de takımının şampiyonluğa ulaşacağını ifade etti.

Yanal, “Buraya kadar bu takım ve oyuncularla geldik. Hepsine güveniyorum. Büyük bir özveri ve mücadele gösteriyorlar. Bundan sonra da bu takımla şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcının bu ifadesi de yönetimi rahatlattı takıma da özgüven verdi.

Ersun Yanal’ın devre arası transfer sıkıntısı yeni değil. Sezon başında da bazı transferlerin gecikmesi, gerçekleşmemesi ya da son tercihlerin alınması gibi durumlar sebebiyle deneyimli teknik adam farklı arayışlara gitmişti. Bu arayışlarda ayrıca takımdaki sakatlıklar da etkiliydi. Orta saha oyuncusu Jalison’u stopere çekti.

Sağ kanat oyuncusu Dirar’ı, orta saha oyuncusu Deniz’i sol bekte denedi. Merkez orta saha oyuncusu Tolga’yı kanatta oynattı.

Sakatlıklar sebebiyle Ozan’ı sağ kanatta ve sağ bekte oynattı.

Yaklaşık bir yıldır bu tip hamleler ile takımdaki eksikliği bir şekilde gideren Yanal kalan haftalarda aynı şekilde yoluna devam edeceğini yönetime iletti.

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