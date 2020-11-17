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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Ersun Yanal'dan Bodrumspor'a ziyaret
17.11.2020 - 18:13 |

Ersun Yanal'dan Bodrumspor'a ziyaret

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Fraport TAV Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal, ikinci lig ekibi Bodrumspor AŞ tesislerini ziyaret etti.

Ersun Yanal'dan Bodrumspor'a ziyaret
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Geçen yıl şirketleşmeye giden Bodrumspor AŞ'nin çoğunluk hissesinin sahibi Fikret Öztürk ile süper ligin kırmızı beyazlı ekibinin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Misli.com 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı takımın Gümbet tesislerinde, kulüp yönetimi ve futbolcularla bir araya geldi.

Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşündüklerini aktaran Öztürk, "Her biri ayrı spor kulübü ama burada iyi oynayanlar bir devre burada oynadığı zaman ikinci devre süper ligde Antalyaspor'da oynayabilir. Oradan buraya, buradan oraya oyuncu transferlerimiz çok olacak. Amacımız Bodrum'a yakışır bir Bodrumspor kurmak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocalarımıza her türlü yetki ve sorumlulukları verdik." dedi.

Öztürk, her hafta Antalya'dan bir yöneticinin yeşil beyazlı ekibin maçlarını izleyeceğini ifade etti.

Teknik Direktör Ersun Yanal da Bordrumsporlu futbolcularla ilgili raporlar geleceğini, plan ve program dahilinde yeşil beyazlı ekiple buluşmaya gayret edeceklerini belirtti.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karaya ise başarılı olmak için arkadaşlarıyla ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda Ersun Yanal'a "48" numaralı Bodrumspor forması hediye edildi.

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