Ersun Yanal'dan yönetime "Planlarınızı rahat yapın"

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G.Saray derbisinden sonra istifaya hazır olduğundan söz eden tecrübeli hocanın Antalyaspor maçının ardından bazı gerekçeler sunarak Başkan Ali Koç ile vedalaştığı bildirildi. Ligin bitimine 10 hafta gibi ciddi bir süre olmasına rağmen süreci uzatmanın anlamı olmadığına dikkat çeken Yanal’ın gelecek sezon için yönetime daha rahat planlama yapma ve önünü görme imkanı vermek istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de büyük umutlarla başlayan ikinci Ersun Yanal dönemi, istenmeyen bir sonla bitti. 2019-2020 sezonunda 24. hafta itibariyle zirve yarışında geride kalan ve 7. sıraya kadar inen sarı-lacivertlilerde; Ersun Yanal istifa ederek veda etti.

Yanal’ın istifasında ilginç detaylar göze çarptı. Antalyaspor’la 2-2 berabere kalınan maçla birlikte adım adım sona gelindiğini bilen Yanal’ın yönetimle bir görüşme yaptığı kaydedildi.



Galatasaray derbisinden sonra istifaya hazır olduğundan söz eden Yanal’ın Antalyaspor maçı sonrası bazı gerekçeler sunarak vedalaştığı bildirildi. Resmi sitede de özellikle vurgulanan ‘Fenerbahçe’nin menfaatleri ve Fenerbahçelilik’ ifadeleri bu konuya dikkat çekiyordu.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son durumu masaya yatıran tecrübeli teknik adamın; an itibariyle ilk 4 sıradaki takımlarla ciddi bir puan farkı oluşması ve şampiyonluk ihtimalinin tükenmesi sebebiyle süreci uzatmanın doğru olmayacağını bildirdi.

Ligin bitimine 10 hafta gibi ciddi bir süre olmasına da dikkat çeken Yanal’ın gelecek sezon için Fenerbahçe Yönetimi’ne daha rahat planlama yapma ve önünü görebilme rahatlığını sunmak istediği belirtildi.



Saygı kazandı

Sarı-lacivertlilerin yeni hocasını ve planlamasını şimdiden yapabilmesi adına Ersun Yanal’ın ekibiyle beraber vedalaşma kararının da doğru olacağı vurgulandı. Yanal’ın da bu anlayışlı önerisi Ali Koç ve yönetiminden saygı gördü.

Veda maçı

Teknik Direktör Yanal bugün veda maçına çıkıyor. Tecrübeli hocanın sözleşmesini iptal eden ve bunu dün sabah KAP’a bildiren Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonu’na herhangi bir bildirim yapmadığı için Yanal bugün takımın başında olabilecek.



Yanal oyuncuları ile yaptığı toplantıda iyi oyun ve mücadele istedi, kötü geçen sezonda Türkiye Kupası’nın kulüp için önemine dikkat çekti. Fenerbahçe’nin çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ifade eren Yanal bunu bu sezon için başaramadıklarını belirtip üzüntülerini dile getirdi. Bu maçta en azından kötü gidişatı biraz olsun telafi etme şansları olduğunu belirtti. Futbolcular Antalya maçı sonrası Ersun Yanal’ın ayrılığı karşısında şaşırdı. En azından sezon sonuna kadar tecrübeli hocanın devam etmesi bekleniyordu.

4. hoca da gitti

Haziran 2018’de başkanlık görevine gelen Ali Koç, 4. kez bir teknik adamla yollarını ayırdı. 21 aydır görevde olan Başkan Koç, ilk olarak Aykut Kocaman’la vedalaşmıştı.

Büyük umutlarla göreve getirilen Phillip Cocu da 3 ayda gönderilmişti. Daha sonra bir süre Cocu’nun yardımcısı Erwin Koeman görev yapmış ancak Aralık 2018’de Ersun Yanal geri dönmüştü. Yanal da 14 ay çalıştıktan sonra önceki gün istifa ederek takımdan gitti. Ali Koç, başkanlık görevinde 2 sene dolmadan 5. hocasını arıyor.

Öte yandan Başkan Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli ile de geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.