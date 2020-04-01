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01.04.2020 - 11:44 | | İSTANBUL,(DHA)

Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL destek verdi.

Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz."

Ertuğrul Doğandan Milli Dayanışma Kampanyasına 5 milyon 61 TL

 

 

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